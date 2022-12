Oroscopo 2023, Paolo Fox svela i segni più fortunati in amore e lavoro

28 dicembre 2022 a

Conto alla rovescia per il 2023: la fine dell'anno si avvicina e c'è grande curiosità per conoscere cosa dicono le stelle per l'anno che verrà. Tra gli astrologi più conosciuti Paolo Fox: ecco il suo oroscopo con le previsioni segno per segno con un occhio particolare su amore e lavoro come racconta sul libro Paolo Fox l'oroscopo 2023.

Si parte dall'Ariete e dall'amore. Tante le coppie che potranno decidere di sposarsi ma quelle non troppo stabili sono destinate a lasciarsi. Le stelle sembrano propizie a chi cerca un nuovo amore. Sul fronte lavorativo saranno molto favoriti nuovi progetti. Il Toro vedrò un mese foriero di novità a marzo dopo tante difficoltà. Con Venere nel segno dal 16 marzo l’amore tornerà protagonista e maggio saranno favoriti i nuovi incontri. Scatti in avanti nel lavoro. Le insidie per i Gemelli arriveranno nella prima fase dell’anno con questioni di soldi o di lavoro che terranno occupati i nati in questo segno. Opportunità interessanti per i single soprattutto a marzo. Lavoro: il desiderio di cambiare è forte, ma evitare passi avventati. Novità in amore per il Cancro nel mese di febbraio, soprattutto per i giovani. Qualche problema per chi si lascia, almeno fino a marzo e aprile quando problemi e contenziosi potranno risolversi. Lavoro, il consiglio ai giovani è di cogliere le opportunità che si presenteranno. I nati nel segno del Leone vedranno segnali positivi nell'amore a partire da febbraio sia per chi cerca avventure sia per le coppie di lunga data. Sul lavoro qualche problema a livello contrattuale e rimane una certa incertezza per il futuro.

Vergine, con Venere e Marte contrari nel mese di febbraio le coppie che sono insieme da molto tempo potrebbero avere problemi. Sul lavoro, prima di lasciare il certo per l’incerto è il caso di pensarci bene anche se le novità non mancheranno con segnali positivi nel mese di maggio. Inizio dell'anno complicato per lo Scorpione, meglio mettere da parte i contrasti con il partner. Lavoro, in arrivo una chiamata ma serve prudenza. Gennaio frizzante dal punto di vista amoroso per il Sagittario: la data da tener d’occhio è il 22. Capricorno: in amore è necessario mostrarsi più tolleranti e non mettere i sentimenti in secondo piano. Lavoro, sono possibili interessanti cambiamenti.

Per l'Acquario si prevede un gennaio all'insegna della passione soprattutto nella parte centrale e a maggio. A livello lavorativo la svolta è prevista nel mese di giugno. Chiudono la lista dei segni zodiacali i Pesci. Per Paolo Fox le coppie nel 2023 sono più forti del solito e le ombre nell'amore saranno presto spazzate via. Il 27 gennaio arriverò Venere nel segno. Per il lavoro, si intravedono nuovi e importanti progetti creativi ma le occasioni migliori ci saranno a maggio.

