Usa, la Corte Suprema mantiene in vigore il Titolo 42: la misura voluta da Trump blocca i migranti al confine con il Messico

Una decisione destinata a sollevare una ridda di proteste, polemiche e a dividere, ancor più, democratici e repubblicani. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene almeno per i prossimi mesi la restrizione di confine decisa durante la presidenza di Donald Trump, il cosiddetto “Titolo 42”, che consente ai funzionari federali di espellere rapidamente i migranti ai confini degli Usa. Questa decisione, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, è una evidente vittoria per gli stati amministrati dai repubblicani, che hanno esortato la Corte Suprema a intervenire sulla questione.

Da marzo 2020, il Titolo 42 ha permesso agli agenti di frontiera statunitensi di respingere immediatamente i migranti che hanno attraversato il confine meridionale in nome della prevenzione del Covid e permette di espellere subito anche i potenziali richiedenti asilo per ragioni sanitarie. Secondo l'emittente televisiva Abcnews, che cita i dati delle Dogane e della protezione delle frontiere, il provvedimento ha permesso agli Usa di espellere 2,4 milioni di migranti dal suo confine. La decisione della Corte è stata presa con una votazione di 5 a 4.

“Questo pronunciamento – ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre - dà ai repubblicani al Congresso un sacco di tempo per andare oltre il dito puntato politico e unirsi ai loro colleghi democratici nel risolvere la sfida al nostro confine approvando le misure di riforma globale e consegnando i fondi aggiuntivi per la sicurezza delle frontiere che il presidente Joe Biden ha richiesto”.





