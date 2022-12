Galleria Guinza, stanziati 150 milioni per l'adeguamento del traforo della E78 che collega Grosseto e Fano passando per l'Umbria

27 dicembre 2022 a

Svolta per la Galleria della Guinza, fra Umbria e Marche: stanziati 150 milioni per l'adeguamento del traforo che fa parte dal corridoio E78 che collega il Tirreno e l'Adriatico, da Grosseto a Fano, passando per l'Umbria. La comunicazione è arrivata da fonti del Mit: "Interventi ad hoc per la Regione Marche sono stati approvati dal Cipess di oggi, su impulso del Mit guidato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Anzitutto, c’è l’adeguamento del corridoio E78 Grosseto-Fano con lo stanziamento di 150 milioni per l’adeguamento della Galleria della Guinza. Si tratta di una decisione di vitale importanza per i collegamenti nella regione".

Non solo, "sono state approvate anche molteplici opere puntuali necessarie dopo il terremoto e attese da tempo. Per tali interventi le procedura di gara saranno bandite entro il 30 dicembre prossimo. E ancora. Il Cipess in data odierna ha approvato anche il progetto definitivo dell’intervento denominato Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo SS 77) - Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve - Mattei che fa parte del maxi intervento in cui era stato suddiviso il Sistema di Viabilità Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna. Il progetto definitivo dell’intervento - ritenuto strategico - ha ottenuto (con prescrizioni e osservazioni) ogni autorizzazione, approvazione e nulla osta. L’intervento interessa i territori del Comune di Macerata e del comune di Corridonia, entrambi nella provincia di Macerata" si apprende.

