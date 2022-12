Migranti, sbarchi senza sosta: a Livorno oltre duecento tra oggi e quelli attesi domani

Christian Campigli 23 dicembre 2022 a

a

a

Il tema sul quale verrà giudicato il nuovo esecutivo di centrodestra. Che, in campagna elettorale e nei primi mesi di governo, ha ribadito, con forza, la necessità di un cambiamento radicale delle politiche di accoglienza. Ma, nonostante il freddo, nonostante l'inverno, gli sbarchi di immigrati non sembrano conoscere sosta. Questa mattina, intorno alle 6 e 40 ha ormeggiato alla banchina 75 del porto di Livorno la nave Life Support di Emergency, con a bordo centoquarantadue migranti. Tra di loro, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ci sono ventiquattro minori non accompagnati, sopra i 14 anni (più due bambini insieme alle loro mamme), ma i numeri sono in evoluzione e saranno aggiornati man mano che procederanno le operazioni di identificazione e valutazione sanitaria. Quattro di loro resteranno nella città toscana, mentre diciotto saranno accolti a Piombino nel Cas (il centro di accoglienza straordinario) predisposto dal prefetto livornese.

Le Ong hanno il dovere della trasparenza. Ma è un'impresa ottenerla

Per domani mattina, intorno alle 8, è attesa la nave tedesca Sea Eye 4, con un altro centinaio di immigrati a bordo. Sul posto, a seguire le operazioni di sbarco, erano presenti anche gli assessori regionali Monia Monni e Serena Spinelli, con deleghe rispettivamente alle politiche sociali e alla protezione civile, oltre al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, agli assessori comunali Andrea Raspanti e Barbara Bonciani. Presente anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti.

Sui comportamenti di Soumahoro Fratoianni si è improvvisamente ammutolito

Sarà Roccella Ionica il porto sicuro assegnato alla Rise Above. La nave dell'ong tedesca Mission Lifeline ieri aveva preso a bordo oltre ottanta migranti da un barchino sovraccarico. “Più della metà sono minorenni e non accompagnati”, ha spiegato l'equipaggio. Per un uomo e una donna è stata necessaria l'evacuazione medica: una motovedetta della guardia costiera li ha condotti ieri a Lampedusa.

Sparatoria in centro: tre morti, il fermato aveva precedenti per "tentato omicidio volontario in un centro per migranti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.