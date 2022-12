Perugia, la guardia di finanza sequestra 12 mila fra giocattoli e addobbi natalizi

22 dicembre 2022 a

La guardia di finanza di Perugia ha sequestrato circa 12 mila articoli tra giocattoli, addobbi, decorazioni e altri prodotti tipicamente natalizi che sono stati venduti al pubblico privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, quindi, non sicuri e anzi potenzialmente pericolosi per la salute.

Gli articoli che sono stati sottoposti a sequestro, infatti, erano sprovvisti sia del marchio Comunità europea CE sia delle indicazioni che specificano espressamente la natura dei materiali che sono stati impiegati, qual è il Paese d’origine di fabbricazione e tutte quelle che sono le avvertenze e le modalità per un corretto uso in lingua italiana. Queste ultime informazioni, peraltro, sono espressamente richieste dal legislatore proprio per garantire a chi ha acquistato il prodotto la assoluta consapevolezza della qualità e soprattutto la possibilità del suo utilizzo in piena sicurezza. Le forze dell’ordine preposte a questo tipo di controlli e che hanno provveduto a questo consistente sequestro, spiegano che la merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza, oltre a costituire un danno per l’economia nazionale, perché di fatto provoca una concorrenza sleale, è potenzialmente pericolosa per l’ambiente e per la salute dei consumatori.

Trattandosi poi di prodotti prevalentemente natalizi, la merce si può rivelare rischiosa soprattutto nei confronti dei bambini, proprio per l’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione. I responsabili degli esercizi commerciali che sono stati trovati in possesso degli articoli illegali, sono stati segnalati dalla guardia di finanza di Perugia alla competente Camera di Commercio territoriale che adesso provvederà ad attivare ne confronti degli esercenti le sanzioni che sono previste dalla normativa in vigore. Questo tipo di operazioni da parte delle forze dell’ordine si intensificano soprattutto in questo particolare periodo dell’anno dove l’arrivo di merce illegale si fa più rilevante e, di conseguenza, si incrementano i controlli a tutela del consumatore.

