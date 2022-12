Mario Sconcerti, come è morto il giornalista sportivo e quanti anni aveva

17 dicembre 2022 a

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E' morto Mario Sconcerti, tra le più note firme italiane attualmente al Corriere della Sera come editorialista ma con trascorsi importanti a La Repubblica (fondò la redazione sportiva), alla Gazzetta dello Sport (vicedirettore) e, come direttore, al Secolo XIX e al Corriere dello Sport. Era stato anche direttore generale della Fiorentina. Aveva 74 anni e da alcuni giorni - era ricoverato in ospedale, al Policlinico Tor Vergata di Roma, per alcuni controlli, poi un malore improvviso gli è stato fatale rivela Fanpage. A darne notizia lo stesso Corsera in home page del suo sito: "Fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose".

Oltre alla carriera giornalistica e alle numerose collaborazioni in tv (è stato commentatore e opinionista a Sky e poi in Rai e Mediaset), molto prolifica la sua produzione letteraria: "Con Moser da Parigi a Roubaix" (1978), "Storia delle idee del calcio" (2009), "Il calcio dei ricchi" (2012) e "Storia del gol" (2015) in ambito sportivo. Nel 2003 ha scritto il romanzo "Se ha torto Dio" e "L’alba di Roma da riscrivere" (2011).

