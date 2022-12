Mihajlovic, quando e dove i funerali: lunedì a Roma l'ultimo saluto

17 dicembre 2022 a

A inizio mese la sua ultima apparizione in pubblico, per fare una sorpresa a Zdenek Zeman. Si parlava di calcio, il tecnico boemo presentava la sua biografia in una libreria di Roma e lui spuntò sorridente alle sue spalle per poi abbracciarlo. Sinisa Mihajlovic sapeva che la vita gli stava sfuggendo. Nel marzo scorso c’era stata la ricaduta, quando annunciò di doversi di nuovo fermare perché i "campanelli d’allarme" della leucemia si stava facendo sentire. A settembre l’esonero nelle prime fasi di campionato mentre era sulla panchina del Bologna. Da lì un periodo dentro-fuori dalla clinica di Roma, la Paideia International, scelta per le cure quando i segnali ricevuti dal suo corpo iniziavano a farsi eloquenti. Con la moglie Arianna sempre al suo fianco, aveva deciso di trascorrere più tempo possibile a casa.

Lutto nel mondo del calcio, è morto a 53 anni Sinisa Mihajlovic

Ma negli ultimi giorni ormai le visite in clinica si erano intensificate, fino al ricovero definitivo. Sono iniziate dunque le visite di parenti e amici, degli ex compagni sul campo, dei dirigenti delle varie squadre in cui aveva giocato e di cui è stato allenatore. L’imperativo uno solo, categorico: mantenere la discrezione più totale, perché il desiderio era quello di racchiudere nella completa privacy i momenti difficili della famiglia. Famiglia che nelle ultime ore si è completamente riunita con l’arrivo a Roma della mamma e del fratello Drazen. Restano da capire con certezza, infine, quali saranno le volontà della famiglia Mihajlovic per le prossime ore. Appare verosimile che la camera ardente potrebbe essere allestita all’interno della stessa Paideia.

Mihajlovic, ricoverato da domenica a causa della febbre poi lunedì il coma farmacologico e oggi la morte

L'ultimo saluto a sinisa Mihajlovic è previsto per lunedì: i funerali verranno celebrati il 19 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma in Piazza Esedra.

