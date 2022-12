Mihajlovic, come è morto di leucemia: ricoverato da domenica, lunedì il coma farmacologico. Camera ardente e funerali

16 dicembre 2022 a

Sinisa Mihajlovic è morto a Roma all'età di 53 anni dopo aver combattuto, da luglio del 2019, contro una forma aggressiva di leucemia. Era ricoverato da domenica nella clinica Paideia, ospedale privato nel cuore della capitale, a causa di un'infezione divenuta da subito grave a causa del sistema immunitario compromesso dalla malattia stessa e dalle pesanti terapie. Domenica si è alzata la febbre e la situazione è progressivamente peggiorata, da qui la decisione del ricovero.

Un'evoluzione improvvisa e drammatica, visto che venerdì e sabato Mihajlovic parlava con gli amici dei suoi programmi futuri, a partire dal desiderio di ricominciare da gennaio - una volta concluso il ciclo di terapie che stava svolgendo - a vedere partite in giro per gli stadi d'Italia e d'Europa, ricostruisce La Repubblica. Due settimane fa aveva fatto un'improvvisata al suo ex tecnico Zdenek Zeman durante la presentazione dell'autobiografia dell'allenatore boemo. Da lunedì poi le condizioni di Mihajlovic sono degenerate ed è entrato in coma farmacologico. Nel marzo scorso c'era stata la ricaduta, quando annunciò di doversi di nuovo fermare perché i "campanelli d'allarme" della leucemia si stavando facendo sentire. A settembre l'esonero nelle prime fasi di campionato mentre era sulla panchina del Bologna. Da lì un periodo dentro-fuori dalla clinica romana dove potrebbe anche essere allestita la camera ardente, mentre i funerali potrebbero esserci lunedì.

"La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il prof Alessndro Rambaldi, e il dottoe Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato" il comunicato della famiglia Mihajlovic con cui è stato informato il mondo del calcio e non solo, tanti volevano bene all'uomo prima che allo sportivo.

