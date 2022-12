Gragnano, vittima di bullismo per 3 anni: arrestati 5 minori

Christian Campigli 16 dicembre 2022 a

Una piaga che non riesce ad essere estirpata. Che rovina intere esistenza, a giovani studenti. Ferite profonde, talvolta indelebili, che graffiano l'anima. Un ragazzo di quattordici anni di Gragnano, piccolo centro in provincia di Napoli, è stato vittima negli ultimi tre anni di una serie di atti di bullismo, che lo avrebbero portato a manifestare l'intenzione di suicidarsi. Secondo le informazioni raccolte e diffuse questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa, sono cinque i bulli coinvolti, tra i quindici e i diciotto anno. Tra loro ci sono anche due ragazzi già indagati nell'ambito del procedimento penale relativo al suicidio di un tredicenne, avvenuto lo scorso settembre.

Secondo la tesi accusatoria, negli ultimi tre anni vi sarebbero stati una serie di condotte vessatorie, che sarebbero sfociate anche in una violenta aggressione fisica, avvenuta nel settembre scorso. Pugni e calci, che avrebbe provocato alla vittima lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La vittima sarebbe stata costretta a cambiare scuola durante l'anno scolastico in corso e avrebbe addirittura espresso la volontà di togliersi la vita.

L'inchiesta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei bulli, accompagnati in una comunità dagli uomini in divisa. A Gragnano, sono stati i militari della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia a dare esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei cinque indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di atti persecutori e rapina.

