Mihajlovic e il Perugia: il video del gol su punizione sotto la Sud e l'incredibile Scudetto. Le parole degli ex grifoni Nesta e Oddo

Sinisa Mihajlovic si è spento all'età di 53 anni dopo aver lottato, negli ultimi anni, contro la leucemia. Anni in cui è riuscito anche a continuare ad allenare il Bologna, l'ultima sua squadra, da cui fu esonerato lo scorso settembre. Una carriera da campione quella del serbo, un grandissimo da calciatore prima in patria (vinse tutto con la Stella Rossa Belgrado compresa la Coppa dei Campioni) e poi in Italia indossando le maglie di Sampdoria, Lazio (vincendo uno storico Scudetto) e Inter. Poi la carriera da allenatore con tante tappe italiane (Catania, Fiorentina, Milan, Torino, Bologna).

Lutto nel mondo del calcio, è morto a 53 anni Sinisa Mihajlovic

Proprio da giocatore della Lazio si incrociano le strade con il Perugia. Nella stagione 1998/1999 segnò una della sue classiche reti su punizione allo stadio Curi, sotto la Curva Sud. Il Grifo in quella occasione, era il 27 settembre 1998, andò due volte in vantaggio ma i biancocelesti rimontarono in entrambe le occasioni, l'ultima proprio con Mihajlovic (2-2). Nella stagione successiva, 1999-2000, proprio quella con l'epilogo clamoroso al Curi dove il Perugia sconfisse la Juve regalando lo Scudetto proprio alla Lazio, un'altra vittoria biancoceleste con in campo Mihajlovic (in coppia al centro della difesa con Nesta) grazie alle reti di Salas e Conceiçao. Un altro gol contro i biancorossi, su rigore, invece lo mise a segno all'Olimpico nell'annata, 2000/2001.

Tra i primi a porgere le condoglianze alla famiglia e scrivere affettuose dediche, sui social, due ex allenatori del Perugia che con Mihajlovic hanno diviso lo spogliatoio. "Sei stato un guerriero, un esempio. Non ti dimenticherò mai" le parole di Alessandro Nesta. "Immaginavo di diventare come te da bambino, poi siamo diventati compagni di squadra. Mi hai dato schiaffi e carezze come un papà e da te ho imparato tantissimo, in campo e soprattutto fuori" ha scritto invece Massimo Oddo.

