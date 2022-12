Adani, niente finale dei Mondiali: chi farà la telecronaca di Argentina-Francia? La Rai ha scelto Rimedio e Di Gennaro

15 dicembre 2022 a

a

a

Niente finale per Daniele Adani. Nessuna tv al mondo, considerato il clamore sollevato sin qui, avrebbe rinunciato ad avere l'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter come "seconda voce" di Argentina-Francia, domenica 18 dicembre 2022. La finale del Mondiale in Qatar sarà raccontata dalla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro perché le gerarchie in Rai si rispettano. Ad Adani, con Stefano Bizzotto, è stata affidata la finalina, quella per il terzo posto che se lo giocheranno Croazia e Marocco.

Video su questo argomento Adani impazzisce al gol di Messi in Argentina-Messico: la telecronaca | Video

Adani, anche opinionista della Bobo Tv dopo l'esperienza con Sky, si è letteralmente consacrato in Rai diventando virale con le sue scorribande immaginifiche durante le telecronache del Mondiale. Le sue metafore e le sue urla sono diventate meme in Italia e nel mondo tanto che ora in Argentina è diventato famoso e intervistatissimo con clip specifiche dopo ogni partita della nazionale di Messi. Ormai iconiche le sue frasi: "Messi, Messi, Leo Messi: il sinistro migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, dalla Bajada alla Perdriel: sempre Rosario, la città del calcio. Uno per l’altro, si sblocca la partita. Fútbol. Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo. Rispetto per il numero uno. Vamos!". E ancora: "Golazo, golazo barbaro. Spettacolare. Julian, l’uomo che ha sostituito Lautaro, il grido della Selección. La giocata, il dominio, una sola squadra in campo dall’inizio alla fine". Sempre di più: "Messi, eccolo qui, mille e uno más. Trasforma l’acqua in vino da quella posizione, l’abbiamo detto, mai lasciare libero Messi. Combinazione perfetta dell’Argentina e allora mille e uno más. Gli indici per nonna Celia, il più grande talent scout del mondo, che lo portava ad allenarsi nelle giovanili del Grandoli quando nessuno ci credeva". Poi "Ma che gol ho visto? Che palla ha dato Messi? Non la vede nessuno, l’ha vista solo lui. Ha profetizzato Diego un giorno: apparirà un uomo che prenderà il mio posto. Lionel Andres Messi Cuccittini, che vede ciò che gli altri nemmeno immaginano. Guardate la palla che ha dato e gridate: 'Viva el fútbol'..”. Quindi l'ultima: "Solo nel genio di Messi c’è una giocata così. Che riporta Maradona in un campo da calcio, dribbla tutti, anche i cammelli del deserto. Questo sta facendo Messi, slalomeggia lungo la linea laterale. Non lo vedono mai, non lo prendono mai. Arresto, ripartenza, non c’è spazio, lo genera, lo inventa. Dribbla tutti gli uomini, elargisce amore attraverso una palla da calcio".

Video su questo argomento Mondiali, gol di Messi e Adani si scatena: "Mille e uno mas, trasforma l'acqua in vino"

Per Rimedio la finale è una sorta di risarcimento morale dopo aver dovuto saltare la partita della vita: la finale degli Europei di calcio vinta dall'Italia a Wembley causa Covid improvviso arrivato proprio a ridosso della partirà decisiva con l'Inghilterra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.