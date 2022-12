Smart working per lavoratori fragili e genitori: proroga in arrivo. E può essere anche oltre il 31 marzo 2023

12 dicembre 2022 a

Lo smart working per fragili e genitori di figli under 14 sarà prorogato fino al 31 marzo 2023. Questa la novità a cui sta lavorando il governo e che dovrebbe essere inserita nel decreto Milleproroghe. In breve, sia nel pubblico che nel privato si prevede il prolungamento del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili ovvero quei dipendenti che risultano particolarmente a rischio in termini di salute e per chi ha figli sotto i 14 anni (a patto che che l’altro genitore sia occupato e non sia quindi in cassa integrazione o fruitore di Naspi).

La proroga è data per certa, si discute sull'entità considerato che alcuni partiti chiedono di portare la scadenza sino al 31 dicembre 2023. Una decisione andrà comunque presa in tempi stretti. "Lo smart working è ormai utilizzato in tutto il mondo e non vedo perché la pubblica amministrazione, che nel 2023 avrà 680mila lavoratori agili rispetto ai 570 mila di quest’ anno, debba essere diversa dal privato" ha inoltre aggiunto il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, in un’intervista a Il Messaggero aprendo dunque a una proroga anche alla pubblica amministrazione.

