Il bonus ai 18enni verrà ricalibrato, l'esigenza di mettere in campo un meccanismo anti truffe

Il bonus 18enni non verrà cancellato, ma verrà ricalibrato come annunciato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il quale ha spiegato che le modifiche potrebbero riguardare una soglia Isee per escludere i giovani appartenenti a famiglie con redditi elevate e mettere in campo un meccanismo anti truffe. Già, perché in effetti delle frodi attorno a questo beneficio (voluto dal governo Renzi per agevolare l’accesso alla cultura da parte dei neomaggiorenni) negli anni è venuta maturando una certa antologia di utilizzi illeciti. Un servizio delle Iene ne mostrò uno spaccato.

Ma ieri una lunga ricostruzione dell’agenzia Agi, sulla base di alcuni atti giudiziari, ha portato alla luce le risultanze di accertamenti della magistratura di Napoli e Catanzaro. Nel primo caso, l’utilizzo irregolare del bonus avrebbe portato alla dissipazione di 600mila euro, nel secondo addirittura di 1,4 milioni. Andando a vedere il meccanismo di frode, sorprende una certa creatività. La Guardia di Finanza partenopea, in particolare, aveva portato alla luce una “organizzazione stabilmente destinata all’accettazione e successiva validazione dei buoni del valore di 500 euro ciascuno”. Le fatture venivano emesse giustificando con “la compravendita, in realtà mai avvenuta, di beni funzionalmente destinati alla spendita del bonus”. Tutto ruotava attorno ad un negozio di materiali elettronici.

A Catanzaro, invece, è finita al centro dell’inchiesta una società che validava i buoni a fronte della vendita di beni diversi rispetto a quelli acquistabili con il bonus. In sostanza, venivano fornite “dichiarazioni non veritiere”. Dunque questo prova la necessità di riformare lo strumento, che in ogni caso non potrà mai ottimizzare i suoi effetti senza un lavoro capillare e costante della scuola innanzitutto, ma anche di tutti gli attori istituzionali sul territorio così come dei media, per una sensibilizzazione alla lettura.

