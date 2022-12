Sparatoria Roma, chi è il killer: pistola rubata al poligono, su un blog accuse al consorzio del condominio

11 dicembre 2022 a

Claudio Campiti sarebbe arrivato questa mattina in apertura del poligono di Tor di Quinto e lì, dopo aver lasciato un documento di identità, avrebbe ottenuto una pistola semiautomatica Glock. L’uomo si sarebbe poi allontanato dal poligono con l’arma, la stessa con cui ha poi aperto il fuoco poco dopo nel gazebo di via Monte Giberto a Fidene, uccidendo tre donne. Su questo punto sono ora in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Roma. L’uomo, a quanto si apprende, avrebbe esploso almeno 4-5 colpi prima di essere bloccato da alcune delle persone presenti alla riunione del consorzio Valleverde. In passato Campiti aveva chiesto il porto d’armi ma gli era stato negato. Il no alla sua richiesta era arrivato grazie alle informazioni fornite dai carabinieri del luogo di residenza, che avevano riferito delle liti in corso con il consorzio.

Strage durante riunione del condominio, "vi ammazzo tutti": tre morti e quattro feriti

"Se avessi avuto queste informazioni che nessuno vi dirà, chiaramente mai avrei acquistato proprietà in questo luogo subendo un danno economico enorme e foraggiando la banda per anni". Scriveva così il killer di Fidene, Claudio Campiti, su un blog dedicato al Consorzio Valle Verde dove viveva e che, accusava, "in realtà una associazione a delinquere (come dicono a parole in Procura), direi anche mafiosa perché come dice il magistrato Nicola Gratteri che di mafia se ne intende quando un gruppo di manigoldi riesce a soggiogare dei cittadini c’è mafia". Nel lungo post del 2 novembre 2021, intitolato 'Benvenuti all’inferno', Campiti denunciava una serie di irregolarità e atti intimidatori subiti.

