Mini naja volontaria di 40 giorni, La Russa ci riprova spingendo per un disegno di legge

Predisposto un disegno di legge per una mini naja volontaria, dovrebbe durare 40 giorni nelle intenzioni dei senatori proponenti sotto la spinta Ignazio La Russa. Proprio il presidente del Senato lo ha annunciato intervenendo nel corso della chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare i caduti.

"Quando ero ministro ho cercato, senza cambiare quello che non era cambiabile, cioè la fine del servizio di leva, di introdurre quella che passò col nome di mini-naja, cioè tre settimane volontarie nel corso delle quali ciascuno potesse avvicinarsi alle forze armate e poi andare a portare nuova linfa a tutte le associazioni d’arma, a seconda di dove avesse passato quelle settimane. Ho predisposto un disegno di legge che sarà presentato da un gruppo di senatori, non da me, come presidente non posso, per portare a 40 giorni" la mini-naja volontaria ha spiegato La Russa che ha deciso di riprovarci 14 anni dopo il primo tentativo.

