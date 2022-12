Reddito di cittadinanza, stretta Inps: "Oltre 290mila domande a rischio"

Christian Campigli 09 dicembre 2022 a

Una norma che continua a far discutere. Una legge che divide il mondo politico, tra chi la ritiene indispensabile per aiutare i più deboli, chi dannosa e chi da rivedere. Stretta Inps sul reddito di cittadinanza. “A seguito dell’evoluzione applicativa della misura - si legge in una nota riportata questa mattina dall'agenzia di stampa AdnKronos - l’Inps ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Il sistema è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, controllando preventivamente le informazioni in possesso dell’Inps e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica antifrode".

E ancora: "Gli scenari di rischio elaborati e i relativi allarmi attivati hanno permesso di individuare su circa 1.290.000 domande pervenute, nei primi dieci mesi del 2022, oltre 290.000 a rischio: 240.000, rientranti negli scenari relativi alla mancanza del requisito della residenza in Italia e a false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, sono state respinte in automatico, prima che la prestazione potesse essere indebitamente percepita; 50.000 sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli. Sono stati, inoltre, individuati scenari di rischio potenziale predefiniti, incrociando le dichiarazioni presenti nelle domande di RdC e nelle relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche con i dati e le informazioni presenti nei propri archivi” In particolare, i principali scenari di rischio riguardano la mancanza del requisito della residenza in Italia, false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare e false dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare.

