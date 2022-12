Miglior panettone 2022 al supermercato: Le Grazie, Vergani e Le Tre Marie sul podio

08 dicembre 2022 a

Anche per il Natale 2022, immancabile, arriva la classifica di Altroconsumo sul migliore panettone, per qualità e prezzo, da acquistare al supermercato senza doversi svenare per quelli artigianali arrivati a costare ormai oltre i 30 euro a pezzo. Perché in tempi di crisi, con le bollette per luce e gas alle stelle, la volontà di mettere a tavola un buon prodotto per le festività rappresenta un'esigenza. L'indagine dell'associazione per la tutela e difesa dei consumatori in Italia funziona così: Altroconsumo ha acquistato nella grande distribuzione i panettoni di 11 marche diverse per poi sottoporle alle analisi di laboratorio per valutarne la composizione e a pasticceri esperti per certificarne il gusto (degustazione fatta a marchio anonimo).

Secondo questa indagine il titolo di miglior panettone per qualità e prezzo acquistabile nella grande distribuzione è quello Le Grazie Esselunga, versione classica, che ha un costo di 4,99 euro a confezione e capace di strappare 70 punti (qualità ottima). Per qualità il migliore è il Vergani (71 punti) ma ha un costo medio di 14,90 euro (anche l'anno scorso gli fu preferito il più economico Maina che invece quest'anno ha avuto un test negativo). Al terzo posto Le Tre Marie (70 punti) che costa 12,89 euro.

Il più venduto è invece quello Bauli, seguito da Vergani, anche se la maggior parte delle vendite di panettoni in Italia si concentra nelle due settimane che precedono il Natale. È presto per dire come andrà quest’anno, nonostante i prezzi più alti dovuti alla crisi dell’industria dolciaria, con molti produttori messi in ginocchio da caro bollette e inflazione.

