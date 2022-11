Francesco Totti e Noemi Bocchi, prima uscita ufficiale: mano nella mano a Dubai

Foto: Lapresse

Prima uscita pubblica ufficiale insieme per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La nuova coppia ha sfilato mano nella mano sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai ( il video, clicca qui ). Nelle stesse ore l'orami ex del Pupone, Ilary Blasi, volava a New York per qualche giorno di vacanza. Lo scorso 11 novembre Totti e Blasi si sono confrontati in tribunale per la prima volta per la questione dei Rolex e delle borsette. La showgirl avrebbe affermato in aula di aver preso i quattro preziosi orologi dalla cassetta di sicurezza in banca perché un regalo dell'ex calciatore per lei e i figli.

