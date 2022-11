Umbria, la frenata può attendere: +5,5% di Pil rispetto al 2021

18 novembre 2022 a

La frenata non c’è stata e ora si va avanti con “pessimismo speranzoso”. Lo dice Miriam Sartini, direttrice di Banca d’Italia filiale di Perugia durante l’incontro di aggiornamento congiunturale sull’economia dell’Umbria. Due dati su tutti a dettare il passo dei primi sei mesi del 2022: un Pil cresciuto del 5,5% - secondo l'indice Iter - rispetto allo stesso periodo delle scorso anno, in linea con l’andamento regionale e un aumento delle esportazioni del 34,7%% (11,3% in termini reali).

Se da una parte l'economia umbra tiene dall'altra però le aspettative di imprese e famiglie rallentano. Il deteriorarsi delle condizioni di offerta con guerra, rincari, reperimento materie e il crescere dell’inflazione sono fattori che hanno avviato.

Ad accendere, però, l’elemento speranzoso di cui parlava la direttrice Sartini c’è però anche l’arrivo delle risorse del Pnrr agli enti territoriali che, al 17 ottobre, in Umbria risultano pari a un miliardo (1,9% del totale nazionale) e l’ammontare pro capite è ben superiore di oltre un quarto (25%) rispetto alla media nazionale.

Proseguendo, poi, nell’analisi di fatta da Simone Santoro e Lucia Lucci del Nucleo per la ricerca economica, sull’andamento di imprese e famiglie si evidenzia che “nella manifattura l’espansione dell’attività produttiva e del fatturato ha interessato tutti i principali comparti nei primi sei messi dell’anno - riportano gli esperti -. L’edilizia ha fatto registrare un ulteriore sensibile incremento delle ore lavorate (24,9%) e ha beneficiato degli incentivi fiscali connessi con le attività di ristrutturazione, del buon andamento delle compravendite e dell’avanzamento dell’attività di ricostruzione post-terremoto”. Migliorato anche il comparto turistico, tornato ai livelli del 2019 grazie anche al ritorno degli stranieri. Ottime le prestazioni dell’aeroporto, superato record 2015.

Nell’arrivare all’occupazione: “rimasta pressoché stabile, a fronte della crescita registrata in Italia (3,6%) - si evince dal report - . All’aumento del numero di lavoratori dipendenti si è contrapposta una riduzione degli autonomi. La partecipazione al mercato del lavoro è diminuita, a causa dell’ulteriore flessione del numero di persone in cerca di occupazione (-8,7%); ne è derivato un calo del tasso di disoccupazione (al 6,7%)”.

L’analisi prosegue: “L’elevata inflazione non si è finora trasmessa ai salari, la cui crescita risulta moderata. L’erosione del potere di acquisto, seppur mitigata da alcune misure di supporto introdotte dal Governo, si è riflessa in un rallentamento dei consumi e dei depositi bancari delle famiglie. La spesa per energia elettrica e gas è arrivata a rappresentare oltre il 10% dei costi totali per acquisti di beni e servizi per un terzo delle imprese industriali.

I margini economici si sono compressi a causa delle difficoltà di trasferire interamente sui listini i maggiori costi di produzione. La liquidità, pur rimanendo su livelli elevati, ha iniziato a risentire del crescente fabbisogno di circolante, soddisfatto dalle imprese di medie e grandi dimensioni anche attraverso un più ampio ricorso ai prestiti bancari; si è invece interrotta la crescita del credito alle aziende dei servizi e i finanziamenti destinati a quelle più piccole sono tornati a flettere”. Per concludere l’accresciuta incertezza che caratterizza il contesto economico si è riflessa in un diffuso rinvio dei piani di investimento e, per le aziende più esposte ai rincari energetici, nella possibilità di sospensione parziale o totale dell’attività nei prossimi mesi.

