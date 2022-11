Migranti, Piantedosi: "Non si entra illegalmente, serve nuova politica Ue"

16 novembre 2022 a

L’informativa alle Camere del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce i contorni di una politica migratoria. Finalmente, sarebbe da aggiungere. Dopo ben tre anni in cui la gestione Lamorgese ha ridotto il tema agli appelli, sporadici e ben poco convinti, ad una condivisione europea mai entrata a regime. Né dopo gli accordi di Malta del 2019, né dopo la dichiarazione congiunta con impegno al ricollocamento di quest’anno. Con il contraccolpo principale di arrivi incontrollati sulle nostre coste. Piantedosi, inoltre, è intervenuto previa riunione con i capigruppo di maggioranza, e ciò è il senso di un metodo di messa in comune degli intendimenti che il governo farebbe bene ad adottare anche su altri dossier, considerando che, spesso, esistono legittimamente delle sfumature diverse. Andando al contenuto, si possono isolare alcuni punti fondamentali di una linea politica che, contrariamente al racconto che ne fa la sinistra, non ha connotati ideologici ma appare orientata su due tronconi principali: il principio di legalità e il principio di solidarietà (a livello europeo). Dal primo punto di vista, rileva l’importanza sul tentativo di ricondurre l’attività delle Ong nel rispetto delle norme.

E’ vero che all’attività delle navi di queste organizzazioni dobbiamo circa l’11-12% degli arrivi, dunque una parte minoritaria. Ma questo non può essere un tema che legittimi il mantenimento di sacche di illegalità. Piantedosi, soffermandosi sulla cronaca degli sbarchi delle scorse settimane, ha tracciato un discrimine importante: laddove (come avvenuto con la “Rise Above” approdata a Reggio Calabria) le operazioni di salvataggio avvengono in pieno coordinamento con le autorità italiane, non c’è alcuna logica conflittuale. Diversa, invece, è la fattispecie in cui siano ignorate e forzate lele disposizioni. Se, ha sottolineato Piantedosi, “le navi ONG si dirigono verso i porti di uno Stato diverso da quello responsabile del coordinamento dell’area Sar senza osservare le procedure e in violazione delle leggi nazionali dello Stato costiero in materia di immigrazione, è legittimo considerare il transito di tali navi quale ‘passaggio non inoffensivo”. Ristabilire questo principio e tanto più importante quanto più si considera che attorno ai flussi si mettono a repentaglio vite umane, e in considerazione della necessità che “la gestione dei diritti umani non sia abbandonata allo spontaneismo, né tantomeno alle organizzazioni criminali dei trafficanti di esseri umani”. In questo senso, il recente documento Frontex, citato anche dal titolare del Viminale, ha messo in evidenza che la presenza delle Ong nel Mediterraneo hanno svolto un ruolo di “pull factor”, cioè di incoraggiamento alle partenze. Un fenomeno che, ha detto il ministro, “va riferito sia ai migranti che si sentono rassicurati dalla presenza in mare di tali assetti, sia alle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, le quali plasmano il loro ‘modus oprandi’ in rapporto alla presenza di assetti Ong dell’area. E questa constatazione prescinde dalle intenzioni umanitarie che muovono le ong”.

Ulteriore pilastro è quello dei ricollocamenti. In questo quadro, a livello europeo si denota il fallimento dei meccanismi di ricollocamento basati sulla volontarietà. “Una forma - ha affermato il ministro - che non riesce a decollare, sia perché il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta “una forma che non riesce a decollare, sia perché il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta solo una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari in Italia nel corso di quest’anno, sia perché il numero di trasferimenti finora effettuati è decisamente molto basso”. Inoltre, ha sottolineato il Ministro, “l’attuale meccanismo di ricollocazione, per come è strutturato, finisce per selezionare soltanto i potenziali aventi diritto alla protezione internazionale, lasciando quindi, ai Paesi di primo ingresso, cioè l’Italia, tutti coloro che migrano per ragioni economiche”. Argomenti a testimonianza che la costruzione di una politica migratoria non significa disumanità, ma al contrario crea il presupposto per una vera integrazione.

