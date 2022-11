Atp finals di tennis, stasera Tsitsipas-Djokovic: oggi in tv 14 novembre diretta su Sky e Rai2

14 novembre 2022 a

Seconda giornata dell'Atp Finals il torneo di tennis che - in corso di svolgimento al PalaAlpitour di Torino - mette di fronte i migliori atleti del mondo secondo la classifica a punti con cui si sta chiudendo il 2022. Stasera, dopo che nel pomeriggio Rublev ha superato Medvedev nel derby russo 7-6, 3-6, 6-7, va in scena la sfida tra il greco Tsitsipas e il serbo Djokovic per il gruppo rosso. L'appuntamento è alle ore 21. Diretta tv affidata Sky Sport che segue la kermesse piemontese mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206). Stasera la partita è in chiaro anche su Rai2. Disponibile anche il live streaming attraverso le piattaforme Now (solo tramite abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky).

Djokovic reduce dai titoli a Tel Aviv e Nur Sultan e dalla finale a Parigi-Bercy, è il principale indiziato a sollevare al cielo la Coppa dei Maestri nella giornata di domenica. L’ex numero uno del mondo, però, non può permettersi passaggi a vuoto in un girone altamente competitivo e comprensivo anche dei russi Medvedev e Rublev. Il campione in carica di Wimbledon viene dato ampiamente favorito dai bookmakers nei confronti del greco, contro cui è avanti per 9-3 negli scontri diretti. L’ellenico, tuttavia, ha sempre dimostrato nel corso della carriera di avere i colpi per mettere in difficoltà Djokovic, che dovrà fornire una delle sue migliori versioni per venire a capo dell’incontro. I due si sono incontrati da pochissimo nella semifinale di Parigi-Bercy e la contesa si è conclusa in favore dell’asso balcanico ma solamente al tie-break del set decisivo.

A proposito di classifica, non ci sono variazioni di sorta con Carlos Alcaraz sempre al comando ma a rischio: lo spagnolo non sarà a Torino causa infortunio e uno fra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente al secondo e terzo posto, potrebbero conquistare il trono. In quarta posizione c’è Casper Ruud, a seguire Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Novak Djokovic e quindi Taylor Fritz e Holger Rune a chiudere la top ten. In casa azzurra, Jannik Sinner resta il migliore confermandosi al quindicesimo posto: stagione però già finita per il tennista altoatesino, costretto a rinunciare alla Davis per l’infortunio al dito che si trascina da Parigi.

