Alessia Piperno liberata, è tornata a casa: "Sta bene". La ragazza per oltre un mese in carcere in Iran

Alessia Piperno, liberata dopo oltre un mese di detenzione in un carcere iraniano, è rientrata nel pomeriggio nella sua casa romana di Colli Albani. Sotto braccio al padre, la trentenne, arrivata intorno alle 17 a Ciampino, indossava un piumino bluette col cappuccio e un cappello verde ed è entrata nel portone senza rilasciare dichiarazioni.

"Ho parlato pochi minuti fa con suo papà. Che gioia immensa! Alessia è libera. Ti aspettiamo". Lo scrive, in un post su Fb, Gianluca Gotto, scrittore e amico di Alessia, postando anche una foto della ragazza. A chi chiede informazioni sulle condizioni di salute della ragazza, Gotto ha risposto: "Da quello che ho saputo in queste ultime settimane, lei sta bene! Anzi, in tutto questo tempo la sua più grande preoccupazione era che i suoi genitori fossero troppo preoccupati per lei, chiedeva sempre e solo di loro".

Dopo la notizia dell’arresto di Alessia, Gotto, fondatore del blog Mangia Vivi Viaggia, aveva raccontato su Instagram come si erano conosciuti e di quando sul suo blog, negli anni precedenti, aveva raccontato proprio la storia di Alessia e dei suoi viaggi. "Hanno arrestato la nostra amica Alessia in Iran. Ma prima di tutto vorrei raccontarvi chi è Alessia. Ho già letto vari commenti di un’idiozia sconfinata da parte di persone che pur non avendo alcuna esperienza di viaggio e di vita, e non sapendo assolutamente nulla su questa faccenda, hanno già emesso le loro sentenze. Alessia ha 30 anni e ha vissuto e viaggiato da sola in mezzo mondo: Australia, Islanda, India, Nicaragua, Pakistan. Come me e Claudia, lavora in remoto". "Avevo raccontato la sua storia sul blog anni fa, poi lo scorso novembre ci siamo incontrati a Marrakech per puro caso. Abbiamo ammirato il tramonto a piazza el-Fna e trascorso la serata a parlare di vita, viaggi, sogni, difficoltà e felicità sul terrazzo del suo riad. Da allora, Alessia è una delle nostre migliori amiche. E ve lo posso assicurare, è una persona d’oro. Intelligente, sensibile, brillante e coraggiosa. È innamorata del mondo, specialmente delle sue zone più autentiche - aveva scritto - Ma è anche una viaggiatrice molto, molto navigata. È estremamente attenta e rispettosa. Quando ci siamo salutati a Marrakech era notte fonda e ci ha detto: ’Scrivetemi quando arrivate!’ Ecco chi è Alessia" ha spiegato.

