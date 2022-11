Migranti, Ocean Viking naviga verso Tolone. Scontro Francia-Italia, Parigi straccia accordo per accoglienza

10 novembre 2022 a

Tensione altissima tra Italia e Francia sul tema migranti. Il governo francese, dopo l’apertura all’accoglienza annunciata nei giorni scorsi, ha stabilito che sbarcherà a Tolone la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Méditerranée con 231 migranti a bordo. Dopo che l’imbarcazione è rimasta in mare per 19 giorni, a largo delle coste siciliane, oggi tre persone sono state evacuate per la prima volta dal governo francese all’ospedale di Bastia per motivi di salute, incluso un paziente che "non reagisce alle cure fornite a bordo dal 27 ottobre" spiega Sophie Beau, direttrice dell’Ong.

Ma da Parigi si punta direttamente il dito contro l’Italia, definita dal ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin la "grande perdente", ponendosi "al di fuori rispetto alla solidarietà europea e ai propri impegni", avvertendo che "ci saranno conseguenze estremamente forti sulle relazioni bilaterali ed europee" e annunciando che la Francia sospenderà l’accoglienza prevista per l’estate di 3.500 profughi attualmente in Italia, pianificata in nome della solidarietà europea. Il ministro francese ha inoltre invitato "tutti gli altri partner del meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania", a fare altrettanto e a sospendere "l’accoglienza programmata dei rifugiati attualmente in Italia".

"È il governo italiano che ci rimetterà poiché noi eravamo impegnati con la Germania a ricollocare 3.500 persone entro l’estate del 2023, persone che sarebbero arrivate in Italia, in particolare in base al diritto marittimo. Se noi accogliamo questi 234 migranti non rilocalizzeremo nessuna delle persone che ci eravamo impegnati ad accogliere nelle prossime settimane" aggiunge Darmanin che spiega inoltre come la assumerà misure di "rafforzamento dei controlli alle frontiere" con l’Italia. Non si fa attendere la replica del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: "La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti - quando l’Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’anno - è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all’immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l’Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare", afferma il ministro.

