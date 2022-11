Poste Italiane, utile netto del primo trimestre +15% e risultato operativo record

10 novembre 2022 a

Un'azienda centrale per il Paese. Che si è saputa trasformare, evolvere e cambiare pelle. Poste Italiane, come riporta questa mattina l'agenzia di stampa Ansa, chiude i conti dei primi nove mesi del 2022 con un utile netto in crescita del 21%, a 1,4 miliardi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dopo un buon terzo trimestre, con l'utile netto che aumenta del 15% a 461 milioni e ricavi in crescita del 4,3% a 2,9 miliardi “con un mix sottostante positivo in tutte le business”, il consiglio di amministrazione ha rivisto al rialzo la guidance per l'anno 2022 alzando il target dell'Ebit (utile prima degli interessi e delle imposte) previsto da 2 a 2,3 miliardi "pari a più del doppio del livello del 2017”.

I "solidi risultati", evidenzia l'azienda, supportano la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,210 euro per azione. Una realtà che “è ben posizionata per continuare a generare valore, anche in un contesto di mercato complesso", sottolinea l'amministratore delegato, Matteo Del Fante, commentando i risultati. “Grazie al continuo slancio alla crescita del business in tutte le divisioni del gruppo e alla positiva implementazione del piano industriale 24SI Plus, Poste Italiane ha realizzato una nuova performance finanziaria solida nel terzo trimestre, con ricavi in forte aumento su base annua e un risultato operativo record nei primi nove mesi dell'anno, pari a quasi il doppio rispetto al 2017, con l'Ebit pari a 663 milioni nel terzo trimestre, in crescita del 17,1% rispetto al terzo trimestre 2021, e raggiungendo il risultato dei nove mesi più alto nella storia di poste italiane a 2,1 miliardi (+27,2%), con tutti i segmenti in crescita anno su anno, oltrepassando il target originario previsto per l'intero 2022”.

