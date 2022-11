Migranti, i 35 dell'Humanity1 iniziano sciopero della fame. Francia apre allo sbarco della Ocean Viking

08 novembre 2022 a

I 35 migranti presenti sulla Humanity1 ormeggiata al porto di Catania hanno ufficialmente iniziato da oggi lo sciopero della fame fanno sapere i componenti stessi della Ong. Non avrebbero ancora ricevuto risposta circa la richiesta d'asilo. Entro domani - lo riporta Lapresse - i legali della Sos Humanity presenteranno un ricorso al Tar del Lazio per la disposizione di allontanamento data dalle autorità italiane. Il comandante della nave prosegue la sua intenzione di non volere abbandonare il porto finché non sarà giunta una soluzione per lo sbarco di tutti i naufraghi.

In arrivo un'altra nave Ong: è la Rise Above e si dirige verso Reggio Calabria

Intanto - fa sapere La Repubblica - la Francia potrebbe aprire il porto di Marsiglia allo sbarco della Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranée, che da tre giorni era ferma in acque internazionali all'altezza del porto di Catania, è in movimento da alcune ora e viaggia in una direzione compatibile con porto francese. Sta per doppiare la punta sud della Sicilia, sotto Pachino e punta al Mediterraneo occidentale. Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale ma dietro le quinte, al ministero dell'Interno francese, ci si prepara a un ipotetico sbarco a Marsiglia già a partire da giovedì. L'arrivo della nave di Sos Mediterranée in un porto francese - fatto inedito dall'inizio della crisi migratoria - non è dunque più da escludere. Tutto è appeso alla trattativa politica e diplomatica. Dopo che il ministro Gerald Darmanin aveva invitato qualche giorno fa l'Italia a rispettare le regole internazionali per l'assegnazione del "porto più vicino e più sicuro", la linea intransigente di Roma sta spingendo la Francia a riflettere su un'altra soluzione.

Migranti, la nave Rise Above a Reggio Calabria: sbarcheranno tutti i naufraghi

L’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) continuano a sollecitare i governi europei affinché offrano rapidamente un porto sicuro e permettano lo sbarco immediato di quasi 600 persone rimaste sulle navi delle Ong dopo essere state salvate nelle zone di ricerca e soccorso (Sar) maltesi e libiche, nel Mediterraneo centrale. "Abbiamo accolto con favore gli sforzi dell’Italia per lo sbarco di circa 400 persone, le più vulnerabili a bordo di Humanity 1 e Geo Barents, tra cui minori che viaggiavano da soli e altre persone che avevano bisogno di cure mediche urgenti. Tuttavia, è urgente trovare una soluzione per tutti gli altri sopravvissuti su tutte e quattro le navi in mare", sottolineano Unhcr e Oim.

