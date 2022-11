La Fifa chiede che la politica resti fuori dal Mondiale. così i valori dello sport si piegano alle logiche di mercato

Pietro De Leo 05 novembre 2022 a

a

a

A questo punto, nel mondo del jet set sportivo, bisogna chiarirsi. O i “valori” sono universali, oppure son monetari e basta. E tutto viene piegato a quelle logiche di mercato che hanno ammazzato la politica nel trentennio della globalizzazione. Accade questo: fra qualche giorno iniziano i mondiali di calcio in Qatar e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha inviato una lettera alle federazioni nazionali che se la giocheranno nel campionato mondiale, che dice più o meno questo: astenersi ad iniziative pubbliche di tipo politico o culturale. Già, perché il contesto tenterebbe, considerando che si tratta di un emirato, che più fonti additano come sostenitore dei Fratelli Musulmani, dove c’è una concezione, ad essere eleganti, piuttosto parsimoniosa dei diritti umani tanto che, per dire, da Amnesty International fu pubblicata una denuncia riguardante condizioni di sfruttamento di lavoratori asiatici nei cantieri di preparazione al mondiale (colà, manco a dirlo, non ci sono sindacati).

Pogba, terapia conservativa fallita: operazione al ginocchio per salvare il Mondiale. La Juve lo riavrà nel 2023

E questo racconto va abbinato ad un altro, molto simile. Poco prima delle Olimpiadi invernali di Pechino, all’inizio di quest’anno, arrivò dal regime cinese un avvertimento molto chiaro: niente gesti eclatanti o dichiarazioni su libertà o diritti, altrimenti ci sarà l’espulsione. Questi sono due episodi che mostrano l’impatto dello sport occidentale con dei contesti dove i principi che propugna accompagnandoli al gesto agonistico vengono placidamente disconosciuti. Un impatto che genera la peggiore delle reazioni: l’ignavia. Tanto gli atleti sono cuor di leone da questa parte del mondo, dove non si risparmiano in proteste, manifestazioni ideologiche (si ricorda, allo scopo, il ginocchio a terra in ogni pre-partita nei giochi di squadra per solidarizzare con il movimento black live matters), così si convertono alla mansuetudine in “ rasferta". Dove i solchi culturali sono profondi. E “il diverso” non è sempre un amico. E finisce per prevalere una sorta di “ragion di Stato” che, nell’universo globale, ha una sola traduzione: il mercato. Di cui, in questa logica, anche i gesti a difesa di totem valorizzi irrinunciabili, diventano dei meri gadget. Né più né meno di tanti altri.

Spagna '82, Ciccio Graziani racconta: "Cosa ci disse Zoff prima della finale e quell'abbraccio con Pablito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.