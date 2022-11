Migranti, altri sbarchi: hotspot di Lampedusa di nuovo nel caos

Christian Campigli 01 novembre 2022 a

Un problema irrisolto. Minimizzato dalla sinistra. Convinta che difendere i propri confini sia un insulto, un atto intimidatorio contro le popolazioni africane, un rigurgito fascista. Un'emergenza sulla quale il popolo di destra si attende un radicale cambio di direzione dal nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Sono 1.221 i migranti alloggiati all'hotspot di Lampedusa. Un numero sconvolgente, quello riportato questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa.

Nonostante i quotidiani sforzi della prefettura di Agrigento per trasferire gli ospiti della struttura di prima accoglienza a Porto Empedocle e i padiglioni di contrada Imbriacola - che possono ospitare 350 persone - restano nel caos. Per la tarda mattinata, con il traghetto di linea, verranno trasferiti 110 migranti. Se poi si osservano i numeri totali, degli sbarchi dal 1 gennaio ad oggi, è possibile rendersi conto del totale fallimento della politica voluta dall'ex Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Soprattutto se paragonati ai due anni precedenti. Per aver la certezza dei dati, è sufficiente aprile il cosiddetto cruscotto statistico, reperibile senza grandi sforzi nel sito del Viminale ( https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati ).

Al 30 ottobre gli immigrati africani giunti via mare nel nostro Paese sono 85041. Un numero incredibile. Che fa ancora più sensazione se messo a confronto con quello del 2021 (53426) e, in particolar modo, con quello del 2020 (27203). Una realtà, quella della mancata difesa dei confini nazionali, che sta trasformando Lampedusa da meta turistica di lusso, paradiso per gli amanti della natura, in un enorme e incontrollato hotspot.

