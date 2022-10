Paolo Banchero, chi è l'astro nascente della Nba e perché può giocare con l'Italia in Nazionale

23 ottobre 2022 a

Paolo Banchero deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la sua prima vittoria in Nba. La prima scelta del draft 2022, reduce dal miglior esordio dai tempi di quello di Lebron James e i 20 punti contro Atlanta, inserito nel quintetto iniziale, mette a referto 23 punti (anche se le percentuali dal campo sono 6/19) con 5 rimbalzi e 3 assist ma non riesce a evitare la sconfitta di Orlando contro i Celtics.

Ma chi è l'astro nascente della Nba? All'anagrafe Paolo Napoleon James Banchero, compirà 20 anni il 12 novembre ed è considerato il talento più brillante del basket mondiale. Tra pochi giorni dall’Italia partirà una spedizione capitanata dal commissario tecnico della Nazionale, Gianmarco Pozzecco, e dal presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, per convincerlo a indossare la maglia azzurra. Perché Banchero è un cestista statunitense ma con cittadinanza italiana da un paio di anni per ius sanguinis: i nonni del padre Mario, ex giocatore di football e ora titolare di una macelleria, erano liguri della Valbrevenna, poi emigrati negli Usa all’inizio del Novecento per lavorare nelle miniere di carbone. Una missione che dovrebbe avere terreno fertile considerato che Banchero è orgoglioso della doppia cittadinanza e sui social ama condividere contenuti che richiamano l’Italia. Tempo fa si sbilanciò sulla sua volontà di indossare l’azzurro ma ora lo scenario è cambiato alla velocità della luce e il ragazzo adesso è più che un semplice talento dal grande futuro e gli Stati Uniti lo ammirano perché ha le stimmate del campione. Banchero in questi giorni è una presenza fissa nei media americani specializzati: prima scelta assoluta nel draft Nba 2022, come Andrea Bargnani sedici anni fa che però non riuscì a mantenere le attese, il suo esordio negli Orlando Magic è stato pirotecnico con numeri da capogiro (27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate). Per intenderci, Lebron James, la superstar attuale del basket americano, fece molto meno a suo tempo. Una prestazione che ha fatto gridare tutti al nuovo fenomeno del basket mondiale e che il ragazzo nato a Seattle ha replicato senza il minimo sforzo nelle partite successive.

D’altronde che Banchero avesse qualcosa di speciale si era intuito negli anni trascorsi alla Duke University, uno dei college più prestigiosi di tutti gli Stati Uniti, quando la sua forza e il suo talento erano palesemente sopra la media. Un fisico da paura, 208 centimetri per 113 chili, che sposta con la grazia di un ballerino, un pivottone con mano da play che sa abbinare sostanza a qualità e spettacolo, un mix che nella Nba ha il suo fascino e sa essere anche piuttosto redditizio. Un predestinato, la mamma Rhonda è stata un asso nella pallacanestro femminile, che ora tutto il mondo ammira e che può rendere l’Italia del basket una potenza della palla a spicchi.

