Osimhen, il video del gol: Napoli-Bologna 3-2, la squadra di Spalletti sempre al primo posto in classifica

L'ottava vittoria in campionato, in dieci partite, conferma il Napoli al primo posto della classifica di Serie A. La squadra di Spalletti la spunta sul Bologna, dopo una partita tirata, grazie al gol di Osimhen (3-2). Grande festa allo stadio Maradona per tre punti pensatissimi, ma non semplice. Perché nel primo tempo la formazione partenopea spreca molto e all'intervallo il risultato è di 1-1 con Juan Jesus che ha risposto a Zirkzee. Nel secondo tempo sono decisivi gli ingressi di Lozano e Osimhen. Prima segna il messicano, poi però Barrow trova il pareggio complice anche Meret. Poi al 69' ci pensa il nigeriano a segnare il gol che vale il successo sfruttando un assist capolavoro di Kvaratskhelia.

"Complimenti alla squadra per lo spirito mostrato, il Bologna è una buona squadra ma ci serviva questa vittoria. Spalletti? Ci ha dato la carica per vincere questa partita e sono tre punti molto importanti" ha detto Osimhen ai microfoni di Dazn.

La classifica: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Lazio e Udinese 21; Milan* 20; Roma* 19; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; Lecce* e Bologna 7; Verona* 5; Cremonese 4; Sampdoria* 3 (* una partita in meno).

