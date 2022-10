Volley, Mondiale femminile: l'Italia conquista la medaglia di bronzo, 3-0 agli Usa

15 ottobre 2022 a

a

a

L’Italia del volley conquista il bronzo ai Mondiali femminili battendo 3-0, nella finale per il terzo e quarto posto, gli Stati Uniti. Il punteggio a favore delle ragazze di Mazzanti è di 25-20, 25-15, 27-25. Grande cuore nel terzo e decisivo set, quando le azzurre hanno annullato 5 set point alle statunitensi.

Italia campione del mondo. In finale Polonia battuta 3-1

Per l’Italia è la prima storica medaglia di bronzo mondiale. Le azzurre si sono riscattate dopo il ko contro il Brasile in semifinale e hanno trovato la forza per battere le campionesse olimpiche americane con un netto 3-0. Il bronzo mondiale rappresenta la terza medaglia assoluta ottenuta dalla nazionale femminile in una rassegna iridata dopo l’oro 2002 (Berlino) e l’argento 2018 (Yokohama). La medaglia di oggi si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando ancora una volta l’ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni.

Mondiale, Daniele Santarelli in finale con la Serbia: ora aspetta la vincente di Italia-Brasile

"Questa medaglia ha un sapore strano, è importantissima per noi, c’è il rammarico forse di non aver espresso del tutto quello che eravamo e abbiamo dentro di noi questa sensazione che non ci fa godere appieno di quello che abbiamo fatto. Ma è una medaglia importante per noi perché è stato un anno fantastico sotto tutti i punti di vista. Oggi siamo stati bravi in campo a fare quello che avevamo preparato. Siamo contenti ma non riesco a godermela appieno perché volevamo viverlo in modo diverso questo Mondiale. C’è quel dispiacere dentro di non aver espresso tutto quello che eravamo. Per me è una grande fortuna aver incontrato questo gruppo di ragazze, e quindi che loro non siano riuscite a esprimere tutto quello che hanno mi dà un pò dispiacere. Ma c’è anche la gioia, è un mix che non riesco a esprimere in questo momento" ha detto il ct della nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ai microfoni Rai subito dopo la vittoria del bronzo.

La Sir in Brasile alla Coppa del Mondo per club: ecco chi sono gli avversari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.