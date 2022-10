Umbria, Assisi: guida con patente revocata, multa da 8.727 euro

13 ottobre 2022 a

Nel corso dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno sottoposto a verifiche un cittadino italiano, classe 1972, che è stato fermato a bordo di un ciclomotore mentre percorreva via Francesca.

Al momento delle verifiche, gli agenti hanno constatato che il 50enne, il 7 gennaio 2022, era stato fermato dalla polizia stradale a bordo di un altro veicolo e che, in quell’occasione, era stato sanzionato perché trovato alla guida di un mezzo sottoposto alla misura cautelare del sequestro.

La Prefettura, successivamente, gli aveva revocato la patente. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che, oltre ad essersi messo alla guida senza la patente, il ciclomotore era privo di copertura assicurativa e della prevista revisione.

Per questi motivi, dopo le attività di rito, gli agenti hanno contestato all’uomo la violazione degli articoli 116, 193, 80 e 214 del Codice della Strada per un ammontare complessivo di 8.727 euro. Al 50enne, inoltre, è stata contestata anche la sanzione prevista dall’articolo 213 per aver rifiutato la custodia del veicolo.



