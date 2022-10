Oltre tre milioni di italiani truffati su telefonia mobile o fissa: in 12 mesi danni per 400 milioni di euro

Christian Campigli 12 ottobre 2022 a

Numeri sconvolgenti. Che aprono uno squarcio su una realtà tanto grave quanto sottovalutata. Autentici abusivi, portati avanti da banditi senza scrupoli. In dodici mesi sono stati oltre tre milioni gli italiani che hanno subito una truffa nell’ambito della telefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi quattrocento milioni di euro. Cifre incredibili, rese note questa mattina da un'indagine che il portale Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat e diffusa dall'agenzia di stampa AdnKronos.

Dall’analisi è emerso come la telefonia, fissa e mobile, sia l’ambito di spesa dove i nostri connazionali sono caduti in trappola con maggior frequenza, tanto che il 7,7% dei rispondenti ha ammesso di essere stato truffato. La telefonia mobile risulta maggiormente colpita di quella fissa, seguite dalle utenze luce e gas e le carte elettroniche. Le polizze Rc auto e moto, invece, sebbene siano considerate spesso tra le più ambite dai malfattori, sono gli ambiti dove, in percentuale, gli italiani sono caduti in trappola meno frequentemente. Se per la telefonia gli italiani hanno perso complessivamente quasi quattrocento milioni di euro, l’analisi ha messo in evidenza come il danno medio per ogni truffato sia stato di centodiciannove euro. I canali più usati dai malfattori sono stati le email e i finti call center.

Dall'analisi emerge che il 47,5% di chi è caduto in trappola ha deciso di non denunciare. In ambito telefonico, le vittime predilette sono soprattutto gli uomini (9,7% rispetto al 5,7% del campione femminile) e, a dispetto di quanto si possa pensare, i rispondenti con un titolo di studio universitario (11% rispetto al 5,7% rilevato tra i non laureati). Scomponendo il campione, emerge che nel caso della telefonia fissa sono caduti vittima con maggior frequenza gli appartenenti alla fascia anagrafica 45-54 anni (60%), mentre nel caso di quella mobile l’età media delle vittime si abbassa; il 58,6% dei frodati aveva tra i 35 e i 44 anni.

