Sergio Brighenti, come è morto il primo italiano a segnare a Wembley. Due scudetti con l'Inter

10 ottobre 2022 a

a

a

Si è spento questa notte ad Arluno (Milano) all’età di 90 anni, Sergio Brighenti, ex giocatore e allenatore di calcio. A darne la notizia la famiglia attraverso un comunicato, diffuso da Christian Pravatà, autore del libro biografico Sergio Brighenti - Dai Salesiani a Wembley, spiegando che il decesso è stato causato da un malore improvviso.

Bruno Bolchi, addio all'ex allenatore della Ternana. E' stata la prima figurina della Panini

Brighenti è stato uno dei più grandi e prolifici attaccanti della storia del campionato italiano. Attivo dal 1949 al 1965, ha segnato 155 gol tra Serie A e Serie B. Vincitore di due scudetti con la maglia dell’Inter negli anni 1952/53 e 1953/54, con l’Italia è stato il primo giocatore italiano a segnare alla nazionale inglese nello stadio di Wembley. In Serie A detiene il record di gol realizzati in una stagione con la maglia della Sampdoria (28 reti nella stagione 1960/61), record di gol con il Padova di mister Nereo Rocco (50 reti in tre stagioni) ed è una delle bandiere del Modena. Questo il palmares da calciatore di Sergio Brighenti che oltre a una grande carriera sul terreno di gioco ha rivestito la carica di tecnico federale con la Nazionale Italiana al fianco di Azeglio Vicini durante Euro ’88 e Italia ’90.

Morto Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus

Grazie a Sergio Brighenti molti calciatori italiani sono stati scoperti e lanciati nel grande calcio. Suo il titolo di capocannoniere nella stagione 1960/61, che riesce a strappare a Omar Sivori, attaccante della Juventus, amico e compagno di stanza in Nazionale. Sergio Brighenti è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana nel 1991.

Morto Claudio Garella, il portiere "che parava senza mani" vinse lo scudetto con Verona e Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.