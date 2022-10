Caro energia, lasciando l'ora legale si risparmiano quasi 3 miliardi

Christian Campigli 10 ottobre 2022 a

Una situazione di emergenza che richiede soluzioni immediate. Perché il caro energia rischia, in pochi mesi, di provocare il crollo dell'intero sistema economico del Vecchio Continente. Tra le possibili soluzioni, a costo zero, vi è senza dubbio quella di mantenere l’ora legale. Una decisione che farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell’elettricità.

È un dato sconvolgente quello che emerge dalla ricerca realizzata dal Centro Studi di Conflavoro Pmi e riportata questa mattina dall'agenzia di stampa AdnKronos. Un esempio pratico: a Roma, quando l’ora solare è in vigore, il 21 dicembre (il giorno più corto dell’anno) il sole tramonta alle 16.42. “Con quella legale – specifica Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi – diventerebbero le 17.42. È vero che l’alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34, anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore visto che alle cinque di pomeriggio la gran parte delle attività lavorative è ancora in pieno svolgimento. Si acquisterebbe un’ora di luce naturale al giorno in più, per un totale di 147 ore”.

Considerati gli attuali prezzi, il mantenimento dell'ora legale determinerebbe nel nostro Paese risparmi sui consumi di energia ipotizzabili in 2,7 miliardi di euro per il 2023. “Si tratta di una stima basata sull’ultimo fabbisogno energetico certo (dati del gestore al 2021) pari a 318,1 miliardi di KWh rinnovabili comprese (i primi 8 mesi del 2022 hanno già registrato una media di fabbisogno mensile di 25,9 miliardi di KWh) calcolati sul prezzo oggi nel mercato tutelato da Arera, ossia 0,51 euro/KWh calcolato al momento per il mese di ottobre 2022”. Una soluzione semplice, a costo zero, che potrebbe dare un po' di fiato alle nostre imprese. Un'ipotesi che va vagliata, al più presto, dal nuovo governo. Perché ogni giorno che passa, un'impresa italiana rischia di chiudere. Per sempre.

