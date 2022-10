Inter-Roma 1-2, gol e highlights. Dybala e Smalling rimontano la rete di Dimarco

01 ottobre 2022 a

Vittoria pesantissima della Roma che a San Siro rimonta l'Inter e si prende i tre punti (1-2 il risultato finale). Così Josè Mourinho inguaia Simone Inzaghi nell'anticipo dell'ottava giornata della Serie A. I giallorossi salgono a quota 16 punti in classifica, a -4 dal Napoli capolista che ha superato 3-1 il Torino.

Ad aprire le danze nel primo tempo erano stati i padroni di casa, che al 30’ erano passati in vantaggio con una rete di Dimarco dopo aver già segnato con Dzeko (gol annullato per fuorigioco). La Roma trova l’iniziativa dopo lo svantaggio e al 38’ Handanovic è costretto a compiere due miracoli per parare i tiri di Spinazzola e Dybala a pochi secondi l’uno dall’altro. Ma proprio un assist di Spinazzola trova Dybala che al volo di sinistro va in rete al 40’ nell’angolino destro del portiere interista.

Dopo l'intervallo, con le due squadre nei rispettivi spogliatoi sull'1-1, alla ripresa ci prova Calhanoglu con un gran tiro su punizione che però si infrange sulla traversa al 63’. La Roma trova il vantaggio al 72’ con Smalling di testa, gol sottoposto a Var per possibile fuorigioco ma convalidato in breve tempo. Abraham, entrato nel secondo tempo, prova a siglare il terzo gol giallorosso ma senza fortuna. Alla fine fa festa la Roma per la gioia di Mou che ha seguito i suoi dalla tribuna (era squalificato).

