Meteo, rischio maltempo: nel weekend nubifragi e grandinate

Continua a imperversare il maltempo in gran parte dell'Italia. Le previsioni per domani - venerdì 30 settembre 2022 - raccontano di una parziale schiarita su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia mentre nel resto del Paese il cielo andrà da nuvolo a coperto con piogge e temporali sin dal mattino in molte zone del nord e poi in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.

La situazione andrà a peggiorare nel weekend con il rischio di nubifragi e grandinate. L’Italia, sottoposta a un teso flusso sud-occidentale, sarà quindi interessata da un attivo passaggio perturbato con precipitazioni localmente abbondanti e sotto forma di rovesci o temporali che in più fasi coinvolgeranno soprattutto il settore tirrenico, quello ligure, l’ovest della Sardegna e parte del Nord. La vivace ventilazione sud-occidentale continuerà a favorire temperature oltre la norma, sopra i 25 gradi, sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali mentre dei cali sono attesi nelle aree più perturbate. Nel fine settimana la perturbazione tenderà ad allontanarsi con gli ultimi strascichi sul medio Adriatico e al Sud. Seguirà un rialzo della pressione con l’anticiclone che da domenica e all’inizio della prossima settimana dovrebbe garantire stabilità diffusa per un inizio di ottobre con clima mite.

Tornano il maltempo e la pioggia fino a fine mese

