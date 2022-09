Maltempo a Trapani, il video: acqua alta in città, il sindaco: "Restate a casa"

Foto: Meteonews 24

Trapani si è svegliata come Venezia stamattina, lunedì 26 settembre. Il maltempo infatti si è abbattuto in tutta la Sicilia e le strade sono state allagate da Marsala, in provincia di Trapani, a Gela, nel Nisseno. "Una tempesta si è abbattuta sulla città di

Trapani - annuncia il sindaco Giacomo Tranchida sul sito del Comune - le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di casa".

E anche l’Amministrazione comunale di Marsala, guidata dal sindaco Massimo Grillo, alla luce dell’allerta meteo che dovrebbe interessare la città per tutta la giornata odierna, "invita i cittadini alla massima prudenza e a lasciare le abitazioni solo se strettamente necessario". La Polizia Municipale ha predisposto un vademecum per i residenti in cui sono state indicate le misure utili per i cittadini. In particolare: prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di corsi d’acqua; Non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti, anche in ambito urbano. In particolare, nel centro urbano del territorio di Marsala si segnalano, quali aree a rischio, la via Vecchia Mazara, il sottopasso della via Ugdulena, il Lungomare Mediterraneo, area compresa tra la Via dello Sbarco e la Via Noto, la Via Salemi, nonché le aree limitrofe al Lungomare SP 84 nei pressi del Fiume Sossio, il Lungomare Mediterraneo e il lungomare Boeo, a titolo esemplificativo e non esaustivo".

"Siamo vicini ai cittadini trapanesi che sono rimasti intrappolati nelle loro auto tentando di raggiungere il posto di lavoro e che sono stati salvati dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, ai tanti che, nei migliori dei casi sono rimasti bloccati a casa, e ai commercianti della città che hanno subito grandi danni alle proprie attività, stamani allagate - dice il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana - Non è più rinviabile a questo punto verificare insieme all’amministrazione comunale trapanese, la predisposizione di un piano a scopo preventivo che programmi interventi straordinari di manutenzione dei tombini e di pulizia degli stessi e contro il dissesto idrogeologico, nei mesi in cui la pioggia non si manifesta. Dopo la conta dei danni, bisogna inoltre pensare ad interventi a supporto delle famiglie e delle imprese che hanno subito gravi conseguenze nelle loro realtà, non tollerabili in una fase così delicata di crisi economica come quella che stiamo vivendo".

