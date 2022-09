Rino Gaetano, il nipote: "Meloni, basta usare le sue canzoni"

26 settembre 2022 a

Le canzoni di Rino Gaetano sono diventate la colonna sonora del travolgente successo di Giorgia Meloni alle politiche del 25 settembre 2022 in cui il centrodestra, trainato da Fratelli d'Italia, ha vinto. In campagna elettorale e anche nei festeggiamenti post voto hanno suonato, a tutto volume, A mano a mano e Il cielo è sempre più blu, due dei successi del cantautore originario di Crotone e morto a Roma, a causa di un incidente stradale, nel 1981 a trent'anni. Un artista che la neopremier in pectore ha sempre dichiarato di gradire (vedi un tweet di qualche tempo fa), anche se Rino Gaetano mai ebbe a mostrare simpatie pubbliche di destra.

La famiglia di Gaetano però non ci sta e di questo malcontento se ne fa portavoce il nipote Alessandro: "Io e Anna, la sorella di Rino, abbiamo detto centinaia di volte che non gradiamo questo tipo di iniziative. Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene. Non è una questione di destra e sinistra. È un problema di uso strumentale dell’amore che la gente ha per questo straordinario artista" ha spiegato a La Repubblica. Alessandro Gaetano non vuole entrare in polemica diretta con la leader di FdI, ma sottolinea: "Avremmo detto lo stesso se ad appropriarsene fosse stata la sinistra. E questo nonostante Rino appartenesse a quello schieramento politico, iscritto al partito. A lui, in fin dei conti, la cosa che interessava era che dalla politica venisse fuori qualcosa di buono per il popolo. E questo con i politici di oggi non succede, quindi sarebbe carino che la smettessero di usare le sue canzoni".

Ma chi era Rino Gaetano? All'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano - classe 1950 - è diventato un artista di culto dopo la sua morte, molto rivalutato nel corso degli anni. Voce ruvida, testi profondi ma anche ironici, spesso ricchi di denunce sociali in testi solo apparentemente leggeri e disimpegnati. In alcuni brani fece nomi e cognomi di uomini politici del suo tempo e le sue esibizioni dal vivo spesso vennero segnate dalla censura. Crocevia della sua carriera la partecipazione al Festival di Sanremo 1978 con Gianna (per la prima volta all'Ariston un testo con dentro la parola sesso), una canzone non particolarmente amata dal cantautore ma diventata hit di successo.

