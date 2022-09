Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni: uniti grazie a una banana

26 settembre 2022 a

Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. Fratelli d'Italia ha portato alla vittoria il centrodestra e la sua leader si candida a guidare il Paese. Sarebbe la prima donna premier in Italia. Al suo fianco un compagno, Andrea Giambruno, che a sua volta potrebbe essere il primo first gentleman della storia della Repubblica italiana.

Ma chi è Andrea Giambruno? Milanese, 41 anni, è un giornalista e autore di diversi programmi Mediaset. Diplomato al liceo scientifico di Monza, laureato in Filosofia alla Cattolica di Milano, è sbarcato in Mediaset nel 2009. Prima di diventare conduttore del telegiornale di Studio Aperto (Italia1) è stato autore dei programmi Quinta Colonna, Matrix, Mattino5 e Stasera Italia. Molto riservato sui social, Giambruno è di sinistra come dichiarò proprio la compagna in una puntata de Il Testimone di Pif. Meloni infatti dichiarò: "Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera".

Curioso il racconto di come Meloni e Giambruno si sono conosciuti. Il primo contatto avvenne dietro le quinte di una trasmissione condotta da Paolo Del Debbio di cui Giambruno era autore, Meloni era trafelata e fa alla sua portavoce Giovanna: "Non ho mangiato, ho una fame che svengo". Così in una pausa pubblicitaria mangia una banana al volo, ma quando si torna in onda, la leader di FdI è ancora lì con il frutto in mano: "Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana... Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo" raccontò Giambruno.. Da quel momento il giornalista iniziò un serrato corteggiamento poi andato a buon fine. E qualche tempo dopo, il 16 settembre 2016, nacque la piccola Ginevra, chiamata così per via di Lancillotto. La coppia abita a Roma, "Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo" ha raccontato sempre Meloni.

