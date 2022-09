Maltempo, allerta arancione per quattro regioni: temporali e raffiche di vento in gran parte dell'Italia

25 settembre 2022 a

Domenica di apprensione, causa maltempo, per gran parte dell'Italia. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino: allarme arancione in quattro regioni (Lazio, Campania, Toscana e Molise). Gialla per altre nove regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna). Mentre per stasera sono attese forti piogge a Roma.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha infatti emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specialmente sui settori costieri e meridionali, in estensione a Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Inoltre si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli-Venezia Giulia; i fenomeni, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, persisteranno anche su Umbria e Marche.

Mari in tempesta inoltre. In atto una burrasca da sud forza sette sul Tirreno settentrionale e sui settori ovest del Tirreno centrale e meridionale, come riporta l'Areonautica Militare. Prevista burrasca da sud forza sette anche sull'Adriatico settentrionale, sullo stretto di Sicilia, sul Tirreno meridionale est e sul Tirreno centrale est. In atto isolati temporali con colpi di vento su Tirreno settentrionale, mar di Sardegna, mar di Corsica e mar Ligure. Previsti isolati temporali con colpi di vento su Adriatico settentrionale, bocche di Bonifacio e Tirreno centrale.

