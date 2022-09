Milano, il video dell'auto della polizia locale che si scontra con una Ferrari e si ribalta addosso a una moto

23 settembre 2022 a

Un’auto della polizia locale di Milano si è scontrata con una Ferrari in piazza Oberdan, nel centralissimo quartiere di Porta Venezia, a Milano. Poi si è ribaltata, colpendo un motociclista. È accaduto poco dopo le 12.30 di oggi.

Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia della polizia era, a sirene spiegate, all’inseguimento di un’auto che non aveva rispettato una precedenza e non si era fermata all’alt. All’altezza dei Bastioni di Porta Venezia, l’auto degli agenti ha prima urtato la fuoriserie e poi si è ribaltata, andando a colpire un motociclista che è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. I due poliziotti non hanno riportato ferite gravi e sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

