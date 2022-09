Italia-Inghilterra, stasera in tv 23 settembre su Rai1: gara decisiva per il proseguo degli azzurri in Nations League

23 settembre 2022 a

Stasera in tv - venerdì 23 settembre 2022 - torna il calcio su Rai1 con la Nazionale impegnata a Milano contro l'Inghilterra, una sfida valevole per la quinta giornata di Nations League (dalle ore 20,35). Quella contro i Leoni inglesi rappresenta, tra l'altro, una delle ultime chances di agguantare una qualificazione alla fase finale che resta complicata ma possibile, considerando anche lo scontro diretto tra Ungheria e Germania, che precedono gli Azzurri di due e un punto nella classifica del Gruppo 3.

Italia-Inghilterra, che sarà preceduta dal doppio inno intepretato dal vivo dalla soprano italo-inglese Carly Paoli, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mamma italiana, andrà in onda in diretta subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordo campo di Tiziana Alla. Alessandro Antinelli e Lele Adani, invece, gestiranno lo studio prima e dopo la partita, con le interviste ai protagonisti di Andrea Riscassi. Questa la classifica del raggruppamento: Ungheria 7 punti, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2.

Non sarà della partita Ciro Immobile in attesa che la risonanza chiarisca che tipo di problema fisico ha. Il centravano della Lazio resta però con gli azzurri mentre chi lascerà la Nazionale dopo aver assistito alla partita sarà invece Sandro Tonali. Mancini vara la difesa a tre, due i ballottaggi alla vigilia: quello tra Acerbi e Bastone e un altro tra Dimarco ed Emerson. Al posto di Immobile invece tocca a Scamacca. Le probabili formazioni: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. All. Mancini. INGHILTERRA (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. All. Southgate.

