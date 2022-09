Terremoto oggi giovedì 22 settembre in Liguria, zona Genova: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4

22 settembre 2022 a

Altra forte scossa di terremoto in Italia oggi, giovedì 22 settembre. Nella zona di Genova, alle 15:39, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Bargagli, paese della provincia del capoluogo ligure. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento di protezione civile in contatto con le strutture presenti sul territorio alle ore 16, non risultano danni.

In aggiornamento

