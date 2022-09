Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 4.1 ad Ascoli Piceno oggi, giovedì 22 settembre

22 settembre 2022 a

La terra torna a tremare nel Centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia oggi, giovedì 22 settembre, a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Maarche. Una scossa, quella delle 12,24 che è stata avvertita anche in Umbria, nella zona della Valnerina, in Abruzzo e nel Lazio, nel Reatino. Un minuto dopo, seconda scossa di magnitudo 3.6; poi una nuova scossa più lieve è stata registrata in Abruzzo, provincia di Teramo, località Civitella del Tronto, alle ore 12.35: magnitudo 2.5.

Dalle prime verifiche effettuate dalla sala situazione del dipartimento di protezione civile non risultano danni a cose o persone, anche se la paura è tanta. Le Marche stanno ancora facendo la conta dei danni dell'alluvione di venerdì 16 settembre che ha provocato undici morti, due dispersi, molti feriti e sfollati.

