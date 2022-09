Incidente a Brindisi, morto 34enne: dinamica e cause. Ha perso il controllo dello scooter

22 settembre 2022 a

Tragedia sulle strade di Brindisi nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 settembre. Un uomo di 34 anni è infatti morto a Fasano, paese di provincia, per le ferite riportate nell'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Emanuele Vincenzi, questo il suo nome, era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata e all'incrocio tra via Giardinelli e via Bosi, nel centro di Fasano, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Le sue condizioni sono parse gravi fin da subito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori, che hanno provato a rianimare il 34enne per più di mezz'ora, ma invano. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale ma, come riporta Brindisireport, non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

