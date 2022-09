Fabio Liverani, morta la moglie Federica dell'ex giocatore del Grifo e allenatore delle Fere

20 settembre 2022 a

Lutto per Fabio Liverani, è morta la moglie Federica. L'allenatore del Cagliari, ex centrocampista anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia.

Ad annunciarlo per primo è stato il profilo twitter del Lecce, club che l’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina ha allenato dal 2017 al 2020. "L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre". Liverani aveva iniziato la carriera da allenatore da alcuni anni sedendosi sulle panchine di Genoa, Leyton Orient, Ternana, Lecce (due promozioni) e Parma. Ora il Cagliari.

