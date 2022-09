Zanardi dimesso dopo 76 giorni di ospedale, torna di nuovo a casa

20 settembre 2022 a

Dopo 76 giorni di ricovero, Alex Zanardi è stato dimesso dall’Ospedale San Bortolo di Vicenza ed è tornato nella sua casa di Noventa Padovana. Il nuovo ricovero ospedaliero si era reso necessario dopo quello iniziale, più lungo, seguito allo scontro dell’ex pilota con un camion durante una staffetta di beneficienza in Toscana. L’ultimo ricovero era avvenuto il 3 agosto scorso subito dopo l’incendio alla sua villa a Noventa perché c’era il rischio che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per la sua ripresa neurologica e fisica. Le fiamme erano state provocate dal surriscaldamento dell’impianto fotovoltaico.

In questi due mesi e mezzo Zanardi ha ricevuto tutte le cure necessarie al suo mantenimento fisico da parte del team medico e specialistico di un centro di eccellenza sanitaria come quello di Vicenza, uno tra i più accreditati in Italia per questa specifica situazione clinica, tanto che il reparto resterà anche per il futuro il suo punto di riferimento medico. "Una bellissima notizia" il commento su facebook di Luca Zaia, Governatore del Veneto. "Forza Alex".

Alex Zanardi "è stato seguito secondo le modalità che contraddistinguono la nostra unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale, che parte dalle indagini diagnostiche strumentali più sofisticate per definire le condizioni del paziente e il suo potenziale di recupero e sulla base di questo viene sviluppato e attuato un piano di recupero che è sempre personalizzato e multidisciplinare, frutto di un lavoro intensivo reso possibile dalla presenza di adeguate risorse in termini di esperienza, competenze, dotazione di personale e tecnologie" ha detto il dottor Giannettore Bertagnoni, direttore dell’Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale di Vicenza, parlando delle dimissioni di Alex Zanardi.

