Tragedia a Ravenna, morto uomo di 38 anni. E' annegato nella piscina di un hotel: la festa e poi il malore. L'ipotesi del pasto abbondante

Tragedia in provincia di Ravenna nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre. Un uomo di 38 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Brisighella. Sul posto sono intervenuti una automedica e una ambulanza ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sulle dinamiche indagano ora i Carabinieri.

Stando a quanto riporta il sito online Leggo.it, l'uomo, di origine magrebina, si trovava nell'hotel dove si stava tenendo una festa in piscina e dove erano presenti anche alcuni amici. Uno di loro, dopo la mezzanotte, ha visto il 38enne in acqua privo di sensi e ha dato l'allarme. Le cause della morte non sono ancora chiare ma tra le ipotesi c'è quella di un malore dovuto a un abbondante pasto.

