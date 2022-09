Viktoria Plzen-Inter 0-2, i gol di Dzeko e Dumfries per il rilancio in Champions League

13 settembre 2022 a

Minimo sforzo, massimo risultato. La trasferta in Repubblica Ceca dell’Inter porta con sé più di una buona notizia: i nerazzurri battono agevolmente il Viktoria Plzen (2-0) e restano in corsa per una qualificazione agli ottavi di Champions League complicata ma sempre possibile, che passerà verosimilmente dall’esito del doppio confronto con il Barcellona. Simone Inzaghi ha fatto ampio ricorso al turnover (che ha riguardato in particolare Lautaro) e non è stato tradito dalla sua rosa. Dzeko e Dumfries con un gol per tempo hanno piegato la resistenza dei cechi, che sono rimasti in dieci per l’ultima mezz’ora e hanno pensato soprattutto a non incassare una goleada.

L’attaccante bosniaco è la bestia nera del Viktoria Plzen con due triplette ai tempi della Roma. E al 20’ è proprio l’ex giallorosso a sbloccare il risultato. Buon lavoro di Correa che gestisce il pallone e allarga sulla sinistra per Dzeko che apre l’interno destro e trova l’angolo opposto. Contro il Barcellona, il Viktoria Plzen non è andato oltre il 23% del possesso palla. Anche in Repubblica Ceca non cambia il copione. L’ Inter controlla il gioco con ampie percentuali e al 43’ sfiora il secondo gol. Sugli sviluppi di una rapida ripartenza, Dzeko ha l’occasione di raddoppiare ma il suo tiro è respinto da Stanek coi piedi.



A inizio ripresa il portiere avversario si supera in altre due occasioni. Al 48’ Gosens ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma Stanek è attento e Skriniar sul tap in non riesce a ribadire in rete. L’estremo difensore si ripete un minuto dopo sulla conclusione sul primo palo di Dzeko, mentre nulla avrebbe potuto sul colpo di testa a botta sicura di Dumfries terminato alto al 52’. La svolta definitiva del match arriva al 61’: Bucha entra in modo scomposto sulla tibia di Barella e viene espulso. Al 67’ il Plzen in 10 spaventa l’ Inter: Sykora penetra in area e calcia, Skriniar devia sull’esterno della rete. A spazzare le paure ci pensa al 70’ il solito Dzeko, stavolta in veste di uomo assist: contropiede perfetto e palla per Dumfries che a tu per tu con Stanek non sbaglia e chiude i giochi.

