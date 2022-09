Volley, Italia in finale al Mondiale: 3-0 alla Slovenia, ora la Polonia

10 settembre 2022 a

a

a

L'Italia del volley torna a giocarsi una finale al Mondiale, 24 anni dopo l'ultima volta. La Nazionale infatti schianta in semifinale la Slovenia in tre set (25-21, 25-22, 25-21) e sfideranno per il titolo la Polonia (sconfitto il Brasile al tie-break). Per l'Italia si tratta di una grande impresa considerato il percorso degli ultimi dodici mesi della selezione guidata dal ct Fefè De Giorgi - che di Mondiali se ne intende avendo fatto parte di quella generazione di fenomeni che vinse i tre titoli iridati degli anni Novanta - che ha visto gli azzurri, dopo il deludente sesto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo, vincere l'Europeo e ora giocarsi il titolo Mondiale.

Monza si tinge di rosso, pole position di Leclerc

Grande prestazione quella degli azzurri, un 3-0 senza appelli in cui hanno brillato capitan Giannelli e Lavia. Da sottolineare anche le prestazioni di Balaso e Romanò, determinante con la sua precisione nei momenti decisivi.

John Elkann sicuro: "Ferrari vincerà il mondiale entro il 2026"

Oggi - domenica 11 settembre 2022 - la finale contro la Polonia, nazionale padrona di casa. Appuntamento alle ore 21 (diretta televisiva su Sky Sport).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.